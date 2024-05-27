«Манчестер Сити» определился с тренерами, которые могут заменить Гвардиолу

«Манчестер Сити» составил шорт-лист из специалистов, которые следующим летом могут заменить Хосепа Гвардиолу на посту главного тренера. Напомним, у испанского специалиста в июле 2025 года истекает контракт с «горожанами».

Как сообщает журналист Джек Гауган, «горожане» пристально следят за такими тренерами, как Юлиан Нагельсманн (сборная Германии), Хаби Алонсо («Байер») и Мичел («Жирона»). Последний работает в клубе, который как раз принадлежит владельцам «Манчестер Сити», поэтому назначение смотрится очень простым.

Гвардиола 6 раз становился чемпионов Англии во главе «Манчестер Сити». Хосеп также выиграл с командой одну Лигу чемпионов.