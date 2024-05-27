«Челси» намерен назначить нового тренера в течение 48 часов

Лондонский «Челси» ускоряется в поисках нового тренера. По информации от журналиста Бена Джейкобса, лондонский клуб намерен объявить имя нового наставника в течение следующих 48 часов.

Напомним, в шорт-лист «синих» входят такие кандидаты, как Энцо Мареска, Томас Франки и Роберто де Дзерби, который недавно покинул «Брайтон». Вскоре «синие» определятся с тем, какой наставник возглавит команду.

По окончании сезона «Челси» расстался с Маурисио Почеттино. Аргентинский специалист финишировал с клубом на шестом месте в Английской премьер-лиге, но не сошёлся с руководством относительно планов развития команды в будущем.