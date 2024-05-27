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Форвард «Ливерпуля» Нуньес рассказал, как команда восприняла уход Клоппа

27 Мая 2024 • 09:29 Комментировать

Форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес высказался об уходе немецкого специалиста Юргена Клоппа с поста главного тренера команды.

«В команде все были шокированы уходом Клоппа, никто не ожидал этого. Очень жаль, что он покинул клуб. Мне бы хотелось, чтобы Юрген ушел на победной ноте, но этого не произошло. Стоит признать, что это вина игроков. Хочу пожелать Клоппу всего самого лучшего», - передает слова уругвайского футболиста This is Anfield.

Напомним, что под руководством Клоппа мерсисайдский клуб занял третье место в Премьер-лиге. Новым главным тренером команды назначили Арне Слота.

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Евро-Футбол.Ру,
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