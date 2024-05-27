Форвард «Ливерпуля» Нуньес рассказал, как команда восприняла уход Клоппа

«В команде все были шокированы уходом Клоппа, никто не ожидал этого. Очень жаль, что он покинул клуб. Мне бы хотелось, чтобы Юрген ушел на победной ноте, но этого не произошло. Стоит признать, что это вина игроков. Хочу пожелать Клоппу всего самого лучшего», - передает слова уругвайского футболиста This is Anfield.