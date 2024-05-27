Не Мбаппе и Салах: игрок «Реала» стал самым быстрым в топ-5 лигах Европы

Эксперты портала Give me Sport представили рейтинг самых быстрых футболистов в топ-5 европейских чемпионатах. Первое место неожиданно занял центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер. Его скорость составила 36,7 км/ч.

Вторую строчку разделили два представителя Английской премьер-лиги. Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах и вингер «Фулхэма» Адама Траоре развили скорость 36,66 км/ч.

Далее в рейтинге расположились форвард дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми (36,65) и атакующий полузащитник лондонского «Челси» Михаил Мудрик – 36,63 км/ч.

Примечательно, что в топ-5 не попал нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, который считается одним из самых быстрых футболистов мира.