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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Не Мбаппе и Салах: игрок «Реала» стал самым быстрым в топ-5 лигах Европы

27 Мая 2024 • 08:58 Комментировать (1)

Эксперты портала Give me Sport представили рейтинг самых быстрых футболистов в топ-5 европейских чемпионатах. Первое место неожиданно занял центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер. Его скорость составила 36,7 км/ч.

Вторую строчку разделили два представителя Английской премьер-лиги. Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах и вингер «Фулхэма» Адама Траоре развили скорость 36,66 км/ч.

Далее в рейтинге расположились форвард дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми (36,65) и атакующий полузащитник лондонского «Челси» Михаил Мудрик – 36,63 км/ч.

Примечательно, что в топ-5 не попал нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, который считается одним из самых быстрых футболистов мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Мохамед Салах Антонио Рюдигер Адама Траоре Карим Адейеми Михаил Мудрик ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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NOBODY
27 Мая 2024 в 09:14
ничего себе????
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