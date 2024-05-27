«Челси» отказался от Аморима по двум причинам

Руководство лондонского «Челси» подыскивает нового главного тренера после отставки Маурисио Почеттино. Аргентинский специалист был уволен по завершении сезона.

Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо, «пенсионеры» отказались от одного из потенциальных кандидатов. Речь идет о наставнике лиссабонского «Спортинга» Рубене Амориме. «Пенсионеров» смущает то, что за тренера нужно платить 15 миллионов евро компенсации. Также боссам клуба не нравится отсутствие у Аморима опыта работы в АЛ.

По итогам сезона-2023/2024 «Челси» занял шестое место в турнирной таблице.