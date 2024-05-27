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«Реал», «Барселона» или «Манчестер Юнайтед»: назван самый дорогой футбольный клуб

27 Мая 2024 • 08:09 Комментировать

Журналисты Forbes представили рейтинг самых дорогих футбольных клубов в мире. Первое место в данном списке занял чемпион Испании и финалист нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов – мадридский «Реал». Стоимость «королевского» клуба составляет 6,6 миллиарда долларов.

На второй позиции с небольшим отставанием находится английский «Манчестер Юнайтед» - 6,55 миллиарда. Тройку лидеров замыкает каталонская «Барселона». Стоимость «сине-гранатовых» оценивается в 5,6 миллиарда.

В десятку самых дорогих клубов мира также попали: «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Бавария», «ПСЖ», «Тоттенхэм», «Челси» и «Арсенал».

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Евро-Футбол.Ру,
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