«Реал», «Барселона» или «Манчестер Юнайтед»: назван самый дорогой футбольный клуб

Журналисты Forbes представили рейтинг самых дорогих футбольных клубов в мире. Первое место в данном списке занял чемпион Испании и финалист нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов – мадридский «Реал». Стоимость «королевского» клуба составляет 6,6 миллиарда долларов.

На второй позиции с небольшим отставанием находится английский «Манчестер Юнайтед» - 6,55 миллиарда. Тройку лидеров замыкает каталонская «Барселона». Стоимость «сине-гранатовых» оценивается в 5,6 миллиарда.

В десятку самых дорогих клубов мира также попали: «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Бавария», «ПСЖ», «Тоттенхэм», «Челси» и «Арсенал».