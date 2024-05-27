«Ливерпуль» ждёт перестройка: что будет с клубом в новом сезоне

В этом сезоне «Манчестер Сити» снова стал чемпионом, обновив рекорд сэра Алекса Фергюсона по завоёванным чемпионствам подряд. В этом году борьба получилась упорной, а чемпионат – красочным и тяжёлым для участников гонки. Сложно сказать, что ждёт АПЛ в следующем году. Однако есть команда, которую можно назвать загадкой. И это «Ливерпуль». Завершаем нашу трилогию текстов о мерсисайдцах материалом, в котором разберём, чего нам ждать от «Ливерпуля» на следующий сезон.

Очевидно, что в это межсезонье «Ливерпуль» изменится очень сильно, возможно, до неузнаваемости. Юрген Клопп после девяти лет работы в клубе попрощался с болельщиками. Состав команды также будет обновлён. Многие игроки покинут команду, на их место придут другие. Давайте разберём аспекты изменений, которые, вероятно, будут прослеживаться в «Ливерпуле».

Тренер

Вот уже почти неделя прошла со времени официального назначения Арне Слота на пост главного тренера «Ливерпуля». Экс-наставник «Фейеноорда» сменил на должности тренера «красных» – любимого болельщиками Юргена Клоппа, который занимал пост 9 лет. Для начала нужно понять, как Слот приживётся на новом для себя месте. И тут очень важен психологический момент. Болельщикам нужно постараться оказывать как можно меньше давления на нового наставника. Как мы сказали выше, Юргена Клоппа фанаты на «Энфилде» просто обожали, а это значит, что они часто будут вспоминать о нём. Вспоминать будут и в контексте работы Слота. Когда ты приходишь в коллектив после такого мастодонта, как Клопп, очевидно, что болельщики и пресса будут оказывать давление, постоянно проводя какие-то параллели и сравнения.

Так что первое время Арне Слоту будет достаточно непросто. Однако здесь многое зависит и от футболистов. Они должны оказать всемерную поддержку и доверие новому наставнику. К слову говоря, капитан «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк в одном из своих интервью заявил, что поможет всем, чем сможет, чтобы Арне Слот максимально успешно вписался в коллектив.

Болельщики и «Ливерпуль» – это неразрывные вещи. Не зря «Энфилд» считается одним из самых атмосферных стадионов планеты. Если Слот найдёт контакт с болельщиками, то у него не будет никаких проблем. Так что полюбиться фанатам «Ливерпуля» будет одной из основных задач специалиста.

Что касается игры, то понятно, что Слот начнёт прививать новые идеи и видения команде. Но, согласитесь, на месте Арне нелишним было бы обсудить какие-то моменты с Юргеном Клоппом, который уже от и до знает эту команду и её возможности. Грех не воспользоваться советами такого мастера тренерского цеха. Поэтому вряд ли Слот решит закладывать фундамент и строить команду с чистого листа. Он наверняка воспользуется черновиками Юргена Клоппа и будет абсолютно прав. Безусловно, Слоту понадобится время для освоения, но есть все шансы предполагать, что у него получится. «Ливерпуль» изменится, но всё так же может быть конкурентоспособным в борьбе за трофеи.

Команда

Мы уже писали о том, что в это межсезонье состав у «Ливерпуля» сильно поменяется. Однако тут стоит отметить очень важную вещь. Костяк у команды сохраняется, и это как раз может стать ключевым аспектом в результатах команды. Салах, Ван Дейк, Алиссон – все они остаются. К тому же нельзя исключать и громкие трансферы в команду. Поэтому состав у команды, возможно, будет даже более крепким, чем в этом сезоне.

Также отметим, что сразу ждать сумасшедшего результата не стоит. Очевидно, что игрокам нужно время, чтобы привыкнуть друг к другу. Привыкнуть к тренеру и его новым требованиям. Перестроиться, если того будет требовать тактическая схема. На это может уйти несколько месяцев, а то и весь сезон. Однако в конце концов у «Ливерпуля» должен получиться очень боеспособный состав. Традиции клуба таковы, что «красные» не могут быть клубом, который не борется за самые высокие места.

Более того, давайте вспомним, сколько качественных игроков «Ливерпуля» провели большую часть минувшего сезона в лазарете. Жота, Матип, Конате – этот список может продолжаться. Когда эти люди смогут помогать команде непосредственно на поле, то и результаты могут быть совсем другими. В этом году Клоппу, очевидно, не хватило скамейки для того, чтобы варьировать игру и добиваться желаемого результата. А вот в следующем сезоне Арне Слот может надеяться на то, что его команда будет способна видоизменяться от матча к матчу, используя для этого различные ресурсы. Поэтому ждём новый «Ливерпуль» с прежними амбициями.

Итог

Хочется сказать, что, несмотря на множественные изменения, «Ливерпуль» должен остаться всё той же грозной силой. Не должна команда повторить путь «Челси» в последних сезонах. Остаётся надеяться на то, что борьба в АПЛ продолжится, и уже в этом сезоне преобразившийся «Ливерпуль» поборется за золотые медали английского чемпионата.

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