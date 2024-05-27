Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» ждёт перестройка: что будет с клубом в новом сезоне

27 Мая 2024 • 11:10 Комментировать

В этом сезоне «Манчестер Сити» снова стал чемпионом, обновив рекорд сэра Алекса Фергюсона по завоёванным чемпионствам подряд. В этом году борьба получилась упорной, а чемпионат – красочным и тяжёлым для участников гонки. Сложно сказать, что ждёт АПЛ в следующем году. Однако есть команда, которую можно назвать загадкой. И это «Ливерпуль». Завершаем нашу трилогию текстов о мерсисайдцах материалом, в котором разберём, чего нам ждать от «Ливерпуля» на следующий сезон.

Очевидно, что в это межсезонье «Ливерпуль» изменится очень сильно, возможно, до неузнаваемости. Юрген Клопп после девяти лет работы в клубе попрощался с болельщиками. Состав команды также будет обновлён. Многие игроки покинут команду, на их место придут другие. Давайте разберём аспекты изменений, которые, вероятно, будут прослеживаться в «Ливерпуле».

Тренер

Вот уже почти неделя прошла со времени официального назначения Арне Слота на пост главного тренера «Ливерпуля». Экс-наставник «Фейеноорда» сменил на должности тренера «красных» – любимого болельщиками Юргена Клоппа, который занимал пост 9 лет. Для начала нужно понять, как Слот приживётся на новом для себя месте. И тут очень важен психологический момент. Болельщикам нужно постараться оказывать как можно меньше давления на нового наставника. Как мы сказали выше, Юргена Клоппа фанаты на «Энфилде» просто обожали, а это значит, что они часто будут вспоминать о нём. Вспоминать будут и в контексте работы Слота. Когда ты приходишь в коллектив после такого мастодонта, как Клопп, очевидно, что болельщики и пресса будут оказывать давление, постоянно проводя какие-то параллели и сравнения.

Так что первое время Арне Слоту будет достаточно непросто. Однако здесь многое зависит и от футболистов. Они должны оказать всемерную поддержку и доверие новому наставнику. К слову говоря, капитан «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк в одном из своих интервью заявил, что поможет всем, чем сможет, чтобы Арне Слот максимально успешно вписался в коллектив.

Болельщики и «Ливерпуль» – это неразрывные вещи. Не зря «Энфилд» считается одним из самых атмосферных стадионов планеты. Если Слот найдёт контакт с болельщиками, то у него не будет никаких проблем. Так что полюбиться фанатам «Ливерпуля» будет одной из основных задач специалиста.

Что касается игры, то понятно, что Слот начнёт прививать новые идеи и видения команде. Но, согласитесь, на месте Арне нелишним было бы обсудить какие-то моменты с Юргеном Клоппом, который уже от и до знает эту команду и её возможности. Грех не воспользоваться советами такого мастера тренерского цеха. Поэтому вряд ли Слот решит закладывать фундамент и строить команду с чистого листа. Он наверняка воспользуется черновиками Юргена Клоппа и будет абсолютно прав. Безусловно, Слоту понадобится время для освоения, но есть все шансы предполагать, что у него получится. «Ливерпуль» изменится, но всё так же может быть конкурентоспособным в борьбе за трофеи.

Команда

Мы уже писали о том, что в это межсезонье состав у «Ливерпуля» сильно поменяется. Однако тут стоит отметить очень важную вещь. Костяк у команды сохраняется, и это как раз может стать ключевым аспектом в результатах команды. Салах, Ван Дейк, Алиссон – все они остаются. К тому же нельзя исключать и громкие трансферы в команду. Поэтому состав у команды, возможно, будет даже более крепким, чем в этом сезоне.

Также отметим, что сразу ждать сумасшедшего результата не стоит. Очевидно, что игрокам нужно время, чтобы привыкнуть друг к другу. Привыкнуть к тренеру и его новым требованиям. Перестроиться, если того будет требовать тактическая схема. На это может уйти несколько месяцев, а то и весь сезон. Однако в конце концов у «Ливерпуля» должен получиться очень боеспособный состав. Традиции клуба таковы, что «красные» не могут быть клубом, который не борется за самые высокие места.

Более того, давайте вспомним, сколько качественных игроков «Ливерпуля» провели большую часть минувшего сезона в лазарете. Жота, Матип, Конате – этот список может продолжаться. Когда эти люди смогут помогать команде непосредственно на поле, то и результаты могут быть совсем другими. В этом году Клоппу, очевидно, не хватило скамейки для того, чтобы варьировать игру и добиваться желаемого результата. А вот в следующем сезоне Арне Слот может надеяться на то, что его команда будет способна видоизменяться от матча к матчу, используя для этого различные ресурсы. Поэтому ждём новый «Ливерпуль» с прежними амбициями.

Итог

Хочется сказать, что, несмотря на множественные изменения, «Ливерпуль» должен остаться всё той же грозной силой. Не должна команда повторить путь «Челси» в последних сезонах. Остаётся надеяться на то, что борьба в АПЛ продолжится, и уже в этом сезоне преобразившийся «Ливерпуль» поборется за золотые медали английского чемпионата.

«Манчестер Юнайтед» обошёл «Ливерпуль» и стал рекордсменом Англии по выигранным внутренним кубкам

Определились все участники еврокубков от Англии

Николай Алексеев

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль АПЛ
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Червиченко: «Тот, кто разбирается в футболе, понимает, почему второй мяч влетел в ворота «Ростова» Роналду вновь будет играть в Европе, а Месси хотел украсть деньги УЕФА – в главных слухах недели Гвардиола назвал одного виновника поражения «Манчестер Сити» в финале Гвардиола прокомментировал увольнение Хави из «Барселоны» Месси обратился к «Барселоне» Гвардиола назвал лучший клуб Англии в истории – это не «Манчестер Сити» Кроос объяснил, почему решил завершить карьеру уже в 34 года Звезда «Манчестер Сити» де Брёйне выбрал клуб, где продолжит карьеру Анчелотти назвал игрока «Реала», который пропустит финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» принял решение по Гвардиоле
«Аталанта» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 Справились и без Миранчука: «Аталанта» нанесла «Байеру» первое поражение в сезоне и выиграла Лигу Европы! «Реал» - «Бетис»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Червиченко: «Тот, кто разбирается в футболе, понимает, почему второй мяч влетел в ворота «Ростова» Самое драматичное чемпионство «Зенита»! Бразильскими голами перебороли «Ростов» и стали первыми Манчестер – красный! «МЮ» завоевал Кубок Англии в битве со звёздами «Сити», Холанн опять растворился Три сборные, которые могут выиграть чемпионат Европы — 2024 Хави сделал заявление после новости об увольнении из «Барселоны» «Реал» не может объявить о переходе Мбаппе - названа причина Игрок «Реала» послал Тони Крооса
Спортивные новости
Сборная Чехии обыграла сборную Швейцарии и впервые за 14 лет выиграла чемпионат мира по хоккею Леклер стал победителем Гран-при Монако, Пиастри - второй, Сайнс - третий Швеция обыграла Канаду и завоевала бронзовые медали на чемпионате мира по хоккею Рублёв с победы стартовал на «Ролан Гаррос» Россияне в борьбе за Кубок Стэнли Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Мая
11:20 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может потерять известного полузащитника - названо имя
11:11 · Англия. Премьер-лига
Артета провёл переговоры с нападающим «Манчестер Юнайтед» - известно имя 2
11:10 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» ждёт перестройка: что будет с клубом в новом сезоне
10:54 · Англия. Премьер-лига
Мареска пользуется поддержкой со стороны руководства «Челси», но владельцы хотят другого тренера
10:45 · Англия. Премьер-лига
Грилиш дважды был спасён одноклубниками во время чемпионского парада 1
10:35 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Грилиш вернётся на свой лучший уровень в следующем сезоне»
09:56 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» определился с тренерами, которые могут заменить Гвардиолу
09:34 · Англия. Премьер-лига
«Челси» намерен назначить нового тренера в течение 48 часов
09:29 · Англия. Премьер-лига
Форвард «Ливерпуля» Нуньес рассказал, как команда восприняла уход Клоппа
08:58 · Англия. Премьер-лига
Не Мбаппе и Салах: игрок «Реала» стал самым быстрым в топ-5 лигах Европы 1
08:43 · Англия. Премьер-лига
«Челси» отказался от Аморима по двум причинам
07:55 · Англия. Премьер-лига
Эден Азар рассказал, как отреагировал на увольнение Почеттино из «Челси»
07:27 · Англия. Премьер-лига
Экс-звезда «Реала» может доигрывать вместе с Роналду
26 Мая
21:07 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, как «Манчестер Юнайтед» будет решать будущее тен Хага
20:43 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» провёл переговоры ещё с двумя тренерами
Все новости
Рекомендуем