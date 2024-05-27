Эден Азар рассказал, как отреагировал на увольнение Почеттино из «Челси»

Экс-полузащитник лондонского «Челси» Эден Азар высказался об увольнении аргентинского специалиста Маурисио Почеттино с поста главного тренера «пенсионеров».
«Если честно, я был огорчен. Маурисио проделал хорошую работу с командой. Все привыкли видеть «Челси» в топ-4 АПЛ, но сейчас был переходный сезон. Почеттино классный специалист, могу пожелать ему удачи», - передает слова бельгийца Talksport.
Новым главным тренером «Челси» может стать итальянский специалист Роберто де Дерби.
По итогам сезона лондонская команда финишировала на шестой позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги.
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