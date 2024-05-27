Эден Азар рассказал, как отреагировал на увольнение Почеттино из «Челси»

«Если честно, я был огорчен. Маурисио проделал хорошую работу с командой. Все привыкли видеть «Челси» в топ-4 АПЛ, но сейчас был переходный сезон. Почеттино классный специалист, могу пожелать ему удачи», - передает слова бельгийца Talksport.