Экс-звезда «Реала» может доигрывать вместе с Роналду

Опорный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро может уехать в чемпионат Саудовской Аравии. По сообщениям журналистов Relevo, в подписании бразильского футболиста заинтересовал «Аль-Наср», цвета которого защищает португалец Криштиану Роналду.

Руководство клуба готово потратить серьезную сумму на подписание Каземиро в летнее трансферное окно. Сам бразилец ждет окончательного решения «красных дьяволов» по своему будущему. Его привлекает идея переезда в Саудовскую Аравию.

В сезоне-2023/2024 полузащитник провел 32 матча за манкунианцев, отметившись пятью голами и тремя ассистами.