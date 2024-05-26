Раскрыто будущее главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

Как стало известно журналисту Джеку Гогану, предстоящий сезон станет последним для 53-летнего испанца у руля «горожан». По информации источника, летом 2025 года Гвардиола не станет продлевать контракт и покинет «Манчестер Сити» свободным агентом.

Ранее сам Гвардиола заявил, что продолжит работу в клубе в следующем сезоне, а дальше будет думать о своем будущем.

Напомним, тренер возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. По итогам минувшего розыгрыша Английской премьер-лиги «горожане» в четвертый раз подряд стали чемпионами страны.