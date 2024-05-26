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Стало известно, как «Манчестер Юнайтед» будет решать будущее тен Хага

26 Мая 2024 • 21:07 Комментировать

Будущее главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага остаётся неопределённым. Ожидается, что клуб вынесет решение по судьбе нидерландского специалиста на наступающей неделе.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Питера Холла, «Манчестер Юнайтед» будет принимать решение по тен Хагу, оценивая все два года его работы, а не только субботний результат финала Кубка Англии.

Как известно, «Манчестер Юнайтед» смог завоевать кубок Англии, обыграв в финальном матче на «Уэмбли» «Манчестер Сити» со счётом 2:1. В АПЛ же «красные дьяволы» заняли только восьмое место.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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