Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» провёл переговоры ещё с двумя тренерами

26 Мая 2024 • 20:43 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» изучает варианты перед принятием решения по будущему Эрика тен Хага. Как стало известно the Telegraph, «красные дьяволы» за последнее время провели переговоры с представителями Томаса Франка и Маурисио Почеттино. Первый из них работает с «Брентфордом», а второй недавно был уволен из «Челси».

Ранее манкунианцы общались с ещё одним специалистом – с Кираном Маккенной.

Отмечается, что над тен Хагом нависает угроза увольнения, несмотря на завоевание «Манчестер Юнайтед» кубка Англии. В финале турнира «красные дьяволы» в субботу обыграли «Манчестер Сити» со счётом 2:1.

Тен Хаг считает себя лучшим тренером для «Манчестер Юнайтед»

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Маурисио Почеттино Эрик тен Хаг Томас Франк Киран Маккенна ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Роналду вновь будет играть в Европе, а Месси хотел украсть деньги УЕФА – в главных слухах недели Гвардиола назвал одного виновника поражения «Манчестер Сити» в финале Червиченко: «Тот, кто разбирается в футболе, понимает, почему второй мяч влетел в ворота «Ростова» Гвардиола прокомментировал увольнение Хави из «Барселоны» «Манчестер Сити» принял решение по Гвардиоле Анчелотти назвал игрока «Реала», который пропустит финал Лиги чемпионов Кроос объяснил, почему решил завершить карьеру уже в 34 года Флик поставил перед собой цель – подписать в «Барселону» игрока «Баварии» Гвардиола назвал лучший клуб Англии в истории – это не «Манчестер Сити» Левандовски высказался об отставке Хави
«Аталанта» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 Справились и без Миранчука: «Аталанта» нанесла «Байеру» первое поражение в сезоне и выиграла Лигу Европы! «Реал» - «Бетис»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Самое драматичное чемпионство «Зенита»! Бразильскими голами перебороли «Ростов» и стали первыми Червиченко: «Тот, кто разбирается в футболе, понимает, почему второй мяч влетел в ворота «Ростова» Манчестер – красный! «МЮ» завоевал Кубок Англии в битве со звёздами «Сити», Холанн опять растворился Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал» Хави сделал заявление после новости об увольнении из «Барселоны» Три сборные, которые могут выиграть чемпионат Европы — 2024 «Реал» не может объявить о переходе Мбаппе - названа причина
Спортивные новости
Леклер стал победителем Гран-при Монако, Пиастри - второй, Сайнс - третий Швеция обыграла Канаду и завоевала бронзовые медали на чемпионате мира по хоккею Рублёв с победы стартовал на «Ролан Гаррос» Россияне в борьбе за Кубок Стэнли Швейцария в серии буллитов обыграла Канаду и вышла в финал чемпионата мира Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Мая
21:07 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, как «Манчестер Юнайтед» будет решать будущее тен Хага
20:43 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» провёл переговоры ещё с двумя тренерами
19:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» обратился к трём клубам
19:25 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Сити» выбрали игрока сезона
19:19 · Англия. Премьер-лига
Фаулер прокомментировал уход Почеттино из «Челси»
19:11 · Англия. Премьер-лига
Определились все 20 команд АПЛ на следующий сезон
19:03 · Англия. Премьер-лига
Вернулись спустя сезон: «Саутгемптон» пробился в АПЛ, одолев «Лидс» на «Уэмбли»
17:56 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг считает себя лучшим тренером для «Манчестер Юнайтед»
17:17 · Англия. Премьер-лига
Варан ответил, может ли вернуться в чемпионат Франции
17:12 · Англия. Премьер-лига
Амрабат дал комментарий по поводу своего будущего в «Манчестер Юнайтед»
16:41 · Англия. Премьер-лига
Президент «Хетафе» высказался о будущем Гринвуда
16:36 · Англия. Премьер-лига
Агенты де Брёйне контактировали с 10 клубами
15:50 · Англия. Премьер-лига
Мареска ждёт решения «Челси»
14:57 · Англия. Премьер-лига
«Челси» выбирает из четырёх тренеров – в списке нет Хави
14:52 · Англия. Премьер-лига
«Челси» опасается потери звёздного игрока на рынке
Все новости
Рекомендуем