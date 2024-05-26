«Манчестер Юнайтед» провёл переговоры ещё с двумя тренерами

«Манчестер Юнайтед» изучает варианты перед принятием решения по будущему Эрика тен Хага. Как стало известно the Telegraph, «красные дьяволы» за последнее время провели переговоры с представителями Томаса Франка и Маурисио Почеттино. Первый из них работает с «Брентфордом», а второй недавно был уволен из «Челси».

Ранее манкунианцы общались с ещё одним специалистом – с Кираном Маккенной.

Отмечается, что над тен Хагом нависает угроза увольнения, несмотря на завоевание «Манчестер Юнайтед» кубка Англии. В финале турнира «красные дьяволы» в субботу обыграли «Манчестер Сити» со счётом 2:1.

Тен Хаг считает себя лучшим тренером для «Манчестер Юнайтед»