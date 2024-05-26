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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» обратился к трём клубам

26 Мая 2024 • 19:30 Комментировать

Пресс-служба «Манчестер Сити» опубликовала обращение к трём клубам. Речь идёт о «Лестере», «Ипсвиче» и «Саутгемптоне», которые по итогам сезона повысились в классе до Премьер-лиги.

«Поздравляем «Лестер», «Ипсвич» и «Саутгемптон» с выходом в Премьер-лигу. Увидимся в следующем сезоне», - говорится в публикации «горожан».

Отметим, что «Манчестер Сити» на прошлых выходных стал чемпионом Англии. Команде Хосепа Гвардиолы удалось выиграть титул Премьер-лиги четвёртый год подряд.

Следующий чемпионат Англии по обыкновению стартует в середине августа.

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