В «Манчестер Сити» выбрали игрока сезона

Пресс-служба «Манчестер Сити» объявила имя футболиста, которого признали лучшим в команде в завершившемся сезоне. Таким игроком стал атакующий полузащитник Фил Фоден.

Во всех соревнованиях сезона 2023/2024 Фоден провёл 53 официальных матча, в которых записал на свой счёт 27 голов и 12 результативных передач на партнёров.

«Манчестер Сити» по итогам сезона выиграл один трофей – команда стала чемпионом Англии. Титул Премьер-лиги «горожане» смогли завоевать четвёртый год подряд.

Напомним, что в субботу «Манчестер Сити» проиграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:2 в финале Кубка Англии.