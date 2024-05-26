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Фаулер прокомментировал уход Почеттино из «Челси»

26 Мая 2024 • 19:19 Комментировать
Брайтон
1:2
Челси

Робби Фаулер, в прошлом футболист «Ливерпуля», дал свой комментарий об отставке Маурисио Почеттино с поста главного тренера «Челси».

- К сожалению, сейчас всё больше и больше тех, кто не может устоять перед желанием отправить в отставку тренера. Владелец «Челси», видимо, считал, что, потратив много денег на трансферы, результаты должны быть другими, - цитирует бывшего игрока ряда английских клубов The Mirror.

Напомним, лондонский клуб официально сообщил о решении расстаться с Почеттино 21 мая, в «Челси» аргентинский специалист проработал почти год.

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