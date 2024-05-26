Определились все 20 команд АПЛ на следующий сезон

В финале плей-офф Чемпионшипа «Саутгемптон» обыграл «Лидс» со счётом 1:0. Таким образом, «святые» возвращаются в топ-дивизион, откуда они вылетели в прошлом году.

Теперь известны имена всех 20 команд, которые в следующем сезоне выступят в Английской премьер-лиге. Список выглядит так:

«Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль», «Астон Вилла», «Тоттенхэм», «Челси», «Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед», «Вест Хэм», «Кристал Пэлас», «Брайтон», «Эвертон», «Борнмут», «Фулхэм», «Вулверхэмптон», «Брентфорд», «Ноттингем Форест», «Лестер», «Ипсвич», «Саутгемптон».

Отметим, что из Премьер-лиги по итогам сезона вылетели «Лутон Таун», «Бёрнли» и «Шеффилд Юнайтед».