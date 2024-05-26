Вернулись спустя сезон: «Саутгемптон» пробился в АПЛ, одолев «Лидс» на «Уэмбли»

Последняя путёвка в следующий сезон Английской премьер-лиги определялась в противостоянии «Лидса» и «Саутгемптона» в финале плей-офф Чемпионшипа на «Уэмбли». Они вылетели из АПЛ весной прошлого года и теперь пытались вернуться. Тут уж было не до сантиментов.

«Лестер» и «Ипсвич» вышли в АПЛ напрямую, заняв в регулярном сезоне Чемпионшипа первое и второе места соответственно. «Лидс» финишировал на третьей строчке, «Саутгемптон» – на четвёртой. В полуфинале плей-офф «павлины» по сумме двух матчей выиграли у «Норвича», а «святые» – у «Вест Бромвича». И вот «Лидс» плюс «Саутгемптон» сошлись в одноматчевом финале квалификации за повышение.

«Лидс» тренирует Даниэль Фарке, который так и не провёл ни одного официального матча у руля «Краснодара». Наставником «Саутгемптона» является Расселл Мартин. В игре сначала номинальные хозяева были близки к забитому голу. Арчи Грэй после смещения с правого фланга не попал издали в ближний угол. Позже был нереализованный ответ «святых». Смоллбоун приложился напрямую со штрафного удара в левый угол, а Мелье не сплоховал и перевёл мяч на угловой.

«Саутгемптон» открыл счёт на 24-й минуте. Смоллбоун сделал проникающий пас по правому полуфлангу на Адама Армстронга, который избежал офсайда и отправил мяч в дальний угол (0:1). Для «Лидса» это стало неприятным сюрпризом. «Павлинам» не удавалось наладить атакующую игру. Саммервилл сам фолил в чужой штрафной площадке – на жёлтую карточку. А Мелье ещё пришлось отражать удар снова от Адама Армстронга после заброса со штрафного.

Да и вообще время перед перерывом «Саутгемптон» коротал в атаке, а не «Лидс». Того же Армстронга подключал Флинн Даунс по другому полуфлангу – левому. Там удар Адама заблокировал Родон. Ещё в первом тайме была вынужденная замена у «Саутгемптона» по травме – Самуэль Эдози вышел вместо Дэвиса Брукса. Начало второго тайма по давлению осталось уже за «Лидсом». Саммервилл из-за пределов штрафной примерялся в правый угол, но не закрутил мяч в створ.

Не получилось у «Лидса» быстро после перерыва восстановить статус-кво, и дело ушло в тягучку. Инициатива держалась у проигрывавшей команды, которая могла пострадать на контратаках. Шанс красиво забить в правый угол упустил Эдози после передачи Арибо. «Саутгемптон» сохранил минимальный счёт в свою пользу, выиграл эту дуэль и вернулся в АПЛ спустя сезон после вылета. Бывший главный тренер «Краснодара» Дани Фарке проиграл. «Лидсу» предстоит провести ещё как минимум один сезон в Чемпионшипе. А что, если бы Дэниэл Джеймс на 84-й минуте угодил в створ, а не в перекладину? Или не отрази Маккарти другой дальний удар Джеймса.

Кирилл Иванцов