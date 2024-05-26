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Вернулись спустя сезон: «Саутгемптон» пробился в АПЛ, одолев «Лидс» на «Уэмбли»

26 Мая 2024 • 19:03 Комментировать
Лидс
0:1
Саутгемптон

Последняя путёвка в следующий сезон Английской премьер-лиги определялась в противостоянии «Лидса» и «Саутгемптона» в финале плей-офф Чемпионшипа на «Уэмбли». Они вылетели из АПЛ весной прошлого года и теперь пытались вернуться. Тут уж было не до сантиментов.

Протокол игры  
Лидс0:1Саутгемптон
  24'Армстронг Адам (0:1)
Мелье ИлланГрэй АрчиРодон ДжоАмпаду ЭтанФирпо Жуниор 83' (Фернандес Матео ( 83') Груев ИлияКамара Глен 73' (Робертс Коннор II ( 73') Ньонто Вильфред 66' (Джеймс Дэниэл ( 66') Рюттер ЖоржиньоСаммервилл Крисенсио  43' 74' (Энтони Джейдон ( 74') Пиру Йоэл
Запасные: Байрам СэмКупер ЛиамШеклтон ДжеймиГелхардт ДжоДарлоу Карл
Маккарти АлексУокер-Питерс КайлХарвуд-Беллис Тэйлор  51'Беднарек Ян  39'Стивенс ДжекСмоллбоун УильямДаунс Флинн  85'Арибо ДжоБрукс Дэвид 35' (Эдози Самуэль ( 35'Мэннинг Райан 83') Армстронг АдамФрейзер Райан  45' 70' (Адамс Че ( 70'  79')
Запасные: Стюарт Росс IIIБри ДжеймсРотуэлл ДжоЧарльз ШиЛамли ДжоСулемана Камалдин
26 мая. Стадион "Уэмбли" (Лондон).

«Лестер» и «Ипсвич» вышли в АПЛ напрямую, заняв в регулярном сезоне Чемпионшипа первое и второе места соответственно. «Лидс» финишировал на третьей строчке, «Саутгемптон» – на четвёртой. В полуфинале плей-офф «павлины» по сумме двух матчей выиграли у «Норвича», а «святые» – у «Вест Бромвича». И вот «Лидс» плюс «Саутгемптон» сошлись в одноматчевом финале квалификации за повышение.

«Лидс» тренирует Даниэль Фарке, который так и не провёл ни одного официального матча у руля «Краснодара». Наставником «Саутгемптона» является Расселл Мартин. В игре сначала номинальные хозяева были близки к забитому голу. Арчи Грэй после смещения с правого фланга не попал издали в ближний угол. Позже был нереализованный ответ «святых». Смоллбоун приложился напрямую со штрафного удара в левый угол, а Мелье не сплоховал и перевёл мяч на угловой.

«Саутгемптон» открыл счёт на 24-й минуте. Смоллбоун сделал проникающий пас по правому полуфлангу на Адама Армстронга, который избежал офсайда и отправил мяч в дальний угол (0:1). Для «Лидса» это стало неприятным сюрпризом. «Павлинам» не удавалось наладить атакующую игру. Саммервилл сам фолил в чужой штрафной площадке – на жёлтую карточку. А Мелье ещё пришлось отражать удар снова от Адама Армстронга после заброса со штрафного.

Да и вообще время перед перерывом «Саутгемптон» коротал в атаке, а не «Лидс». Того же Армстронга подключал Флинн Даунс по другому полуфлангу – левому. Там удар Адама заблокировал Родон. Ещё в первом тайме была вынужденная замена у «Саутгемптона» по травме – Самуэль Эдози вышел вместо Дэвиса Брукса. Начало второго тайма по давлению осталось уже за «Лидсом». Саммервилл из-за пределов штрафной примерялся в правый угол, но не закрутил мяч в створ.

Не получилось у «Лидса» быстро после перерыва восстановить статус-кво, и дело ушло в тягучку. Инициатива держалась у проигрывавшей команды, которая могла пострадать на контратаках. Шанс красиво забить в правый угол упустил Эдози после передачи Арибо. «Саутгемптон» сохранил минимальный счёт в свою пользу, выиграл эту дуэль и вернулся в АПЛ спустя сезон после вылета. Бывший главный тренер «Краснодара» Дани Фарке проиграл. «Лидсу» предстоит провести ещё как минимум один сезон в Чемпионшипе. А что, если бы Дэниэл Джеймс на 84-й минуте угодил в створ, а не в перекладину? Или не отрази Маккарти другой дальний удар Джеймса.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Саутгемптон

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