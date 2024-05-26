Тен Хаг считает себя лучшим тренером для «Манчестер Юнайтед»

Будущее Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед» остаётся неопределённым. В субботу «красные дьяволы» обыграли «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии, и не исключено, что тен Хага оставят у руля команды.

Журналист Каве Солхеколь написал в социальных сетях о том, что тен Хаг отправился в отпуск с ощущением хорошо проделанной работы в сложных условиях. Нидерландец осознаёт допущенные ошибки, но при этом считает себя лучшим тренером для «Манчестер Юнайтед».

Тен Хаг хочет, чтобы «Манчестер Юнайтед» поскорее озвучил ему решение по будущему.

В следующем сезоне «красные дьяволы» будут представлять Англию в Лиге Европы.