Варан ответил, может ли вернуться в чемпионат Франции

Защитник Рафаэль Варан высказался на тему своего будущего. Ранее было объявлено об уходе французского футболиста из «Манчестер Юнайтед» по завершению сезона. У Варана спросили, может ли он вернуться в чемпионат Франции.

«Всё возможно. У меня впервые в карьере заканчивается контракт. Я найду время, чтобы сесть и подумать», - сказал Варан beIN Sports.

Ранее слухи связывали Варана с возвращением в «Ланс».

Напомним, что в субботу «Манчестер Юнайтед» выиграл Кубок Англии. В финальном матче команда Эрика тен Хага обыграла на «Уэмбли» «Манчестер Сити» со счётом 2:1. В составе «красных дьяволов» голы забили Алехандро Гарначо и Кобби Майну.