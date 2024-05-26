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Амрабат дал комментарий по поводу своего будущего в «Манчестер Юнайтед»

26 Мая 2024 • 17:12 Комментировать

Полузащитник Софьян Амрабат высказался на тему своего будущего. В сезоне 2023/2024 марокканец выступал за «Манчестер Юнайтед» в аренде – права на футболиста принадлежат «Фиорентине».

«Остаться в «Манчестер Юнайтед» - это, безусловно, вариант. Мы собираемся поговорить об этом. «Манчестер Юнайтед» - крупнейший клуб в мире, так кто же не захочет играть здесь в футбол?» - сказал Амрабат Ziggo Sport.

За «Манчестер Юнайтед» Амрабат провёл 30 матчей. Результативными действиями полузащитник не отмечался. Стоит сказать, что у «красных дьяволов» есть опция выкупа контракта 27-летнего футболиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Софьян Амрабат
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