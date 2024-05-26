Президент «Хетафе» высказался о будущем Гринвуда

Президента «Хетафе» Анхеля Торреса попросили сообщить последние новости о будущем нападающего Мэйсона Гринвуда. Функционер был краток.

«Мы зависим от «Манчестер Юнайтед». Наша идея заключается в том, чтобы Гринвуд остался», - сказал Торрес Movistar.

Мэйсон Гринвуд выступает за «Хетафе» на правах аренды с сентября. С тех пор англичанин провёл за команду 35 официальных матчей, в которых записал на свой счёт десять голов и шесть голевых передач на партнёров.

Добавим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 22-летнего Гринвуда в 15 миллионов евро.