Агенты де Брёйне контактировали с 10 клубами

Представители агентства Roc Nation Sport, сотрудничающего со звёздным полузащитником «Манчестер Сити» Кевином де Брёйне, контактировали с 10 клубами из Саудовской Аравии. Как сообщает the Mirror, представители бельгийца пообщались с «Аль-Хилялем», «Аль-Насром», «Аль-Иттихадом» и другими командами.

При этом отмечается, что ближайшим летом ухода де Брёйне из «Манчестер Сити» не ожидается. Действующий контракт 32-летнего полузащитника рассчитан до середины следующего, 2025 календарного года.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что после сезона 2024/2025 де Брёйне может перебраться в клуб МЛС.