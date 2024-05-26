Энцо Мареска вернул «Лестер» в Премьер-лигу, чем привлёк к себе внимание более статусных клубов. 44-летний специалист уже отклонил предложение от «Севильи», его приоритет – АПЛ.

Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, в настоящий момент Мареска ждёт решения «Челси» после проведённых переговоров. «Лестер» тоже ждёт следующего шага лондонского клуба. В действующем контракте Энцо прописана опция выкупа в размере около 10 миллионов евро.

Отметим, что ранее Энцо Мареска входил в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». «Лестер» молодой тренер принял прошлым летом.