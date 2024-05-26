«Челси» выбирает из четырёх тренеров – в списке нет Хави

В прессе появилась информация о том, что находящийся в поиске нового главного тренера «Челси» проведёт переговоры с Хави. Впрочем, журналист Каве Солхеколь в социальных сетях пишет о том, что Хави в финальном шорт-листе лондонского клуба нет.

Этот самый шорт-лист выглядит так: Роберто де Дзерби, Томас Франк, Энцо Мареска, Киран Маккенна.

Журналист подчёркивает, что «Челси» хочет заполучить специалиста, который имеет опыт работы в английском футболе. Хави, как известно, на туманном Альбионе пока что не тренировал.

Напомним, что на днях было объявлено об увольнении Хави из «Барселоны» по завершению сезона.