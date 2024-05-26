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«Челси» опасается потери звёздного игрока на рынке

26 Мая 2024 • 14:52 Комментировать

Поговаривают, что нападающий Рафаэл Леау в обозримом будущем может перебраться в «Аль-Хиляль». Саудовский клуб якобы готов заплатить за звёздного португальца довольно большую сумму – 85 миллионов фунтов (около 100 миллионов евро).

Как сообщает на своих страницах Sunday Express, «Челси» опасается потерять Леау. Дело в том, что этот футболист является долгосрочной целью лондонского клуба на трансферном рынке.

Эксперты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Рафаэла Леау в 90 миллионов евро. Действующий контракт 24-летнего португальца с «Миланом» рассчитан до середины 2028 года.

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