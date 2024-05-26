Франк контактировал с двумя топ-клубами АПЛ

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк в обозримом будущем может пойти на повышение. Слухи связывают 50-летнего датского специалиста с «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Согласно информации журналиста Кристиана Фалька, оба клуба уже контактировали с Франком.

Франк тренирует «Брентфорд» с середины октября 2018 года. При этом специалисте «пчёлам» удалось подняться из Чемпионшипа в Премьер-лигу. Если брать сезон 2023/2024, то «Брентфорд» финишировал на 16-й позиции в таблице.

Отметим, что «Челси» недавно отправил в отставку Маурисио Почеттино, а «Манчестер Юнайтед» может расстаться с Эриком тен Хагом.