Хави проведёт переговоры с топ-клубом АПЛ – известно название

На днях «Барселона» объявила об увольнении Хави – специалист покинет тренерское кресло в каталонском клубе после воскресного матча Ла Лиги против «Севильи». Не исключено, что Хави продолжит карьеру в Премьер-лиге Англии.

Как сообщает в социальных сетях журналист Педру Алмейда, следующим клубом Хави может стать «Челси». «Пенсионеры» собираются провести переговоры с 44-летним испанским тренером.

Стоит сказать, что по завершению сезона «Челси» решил расстаться с Маурисио Почеттино – аргентинец отработал с командой всего лишь один сезон.

Не пропустите текстовую трансляцию матча между «Севильей» и «Барселоной».