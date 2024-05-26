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Экс-вратарь «Манчестер Сити» Харт завершил карьеру

26 Мая 2024 • 13:29 Комментировать

Бывший голкипер сборной Англии и «Манчестер Сити» Джо Харт завершил игровую карьеру. Об этом рапортует BBC.

Последним местом работы 37-летнего вратаря был шотландский «Селтик». В минувшем году в составе клуба из Глазго футболист выиграл требл в Шотландии, а в этом сезоне оформил дубль, победив в Кубке и национальном чемпионате. В общей сложности с «Селтиком» Джо завоевал семь трофеев за три сезона.

На клубном уровне Харт также поиграл за «Бёрнли», «Торино», «Вест Хэм» и другие команды. В составе национальной сборной Англии голкипер провел 75 матчей и пропустил 50 мячей.

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