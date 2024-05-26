Назван трансфер игрока, который больше всего разочаровал в сезоне-2023/2024

Журналисты портала Goal.com представили рейтинг самых разочаровывающих трансферов сезона-2023/2024. Первую строчку занял полузащитник Сандро Тонали, перешедший из «Милана» в «Ньюкасл». Игрок был надолго дисквалифицирован за ставки.

Вторым стал нападающий Рандаль Коло-Муани, купленный «ПСЖ» у «Айнтрахта» за 90 миллионов евро. Топ-3 замкнул полузащитник «Челси» Мойсес Кайседо. Трансфер игрока обошелся «синим» в 116 миллионов евро.

Четвертое место занял переход полузащитника Кэлвина Филлипса из «Манчестер Сити» в «Вест Хэм» на правах аренды, а пятым стал трансфер Мэйсона Маунта в «МЮ» из «Челси» за 70 млн евро.