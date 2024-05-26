Артета выбрал полузащитника «Арсенала», которого нужно продать

Лондонский «Арсенал» принял решение выставить на трансфер одного из полузащитников. Как сообщают журналисты The Athletic, «канониры» собираются расстаться с хавбеком Фабиу Виейра.

Главный тренер команды Микель Артета недоволен уровнем футболиста и его отношением к тренировочному процессу. «Арсенал» ждет предложений от потенциальных покупателей.

23-летний полузащитник пополнил ряды лондонского коллектива в 2022 году, перейдя из «Порту» за 35 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 Виейра поучаствовал в 17 поединках «Арсенала», в которых записал на свой счет два забитых мяча и три голевые передачи.