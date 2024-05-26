«Барселона» может продать Рафинью ради покупки нападающего «Ливерпуля»

Каталонская «Барселона» запланировала изменения в атакующей линии команды. Об этом стало известно журналистам AS.

Согласно сведениям источника, «сине-гранатовые» могут расстаться с бразильским вингером Рафиньей Диасом. На его место вице-чемпион Испании хочет пригласить нападающего «Ливерпуля» Луиса Диаса. В трансфере колумбийского футболиста лично заинтересован спортивный директор «Барсы» Деку. Рыночная стоимость Диаса оценивается в 75 миллионов евро.

В минувшем сезоне Луис принял участие в 51 поединке «Ливерпуля», записав на свой счет 13 забитых мячей и пять голевых передач.