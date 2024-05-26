«Манчестер Юнайтед» поберется с «Барселоной» за французского полузащитника

Полузащитник сборной Франции и туринского «Ювентуса» Адриен Рабио близок к уходу из туринского «Ювентуса». Контракт игрока со «старой синьорой» истекает в конце июня, стороны не собираются продлевать сотрудничество.

По информации журналистов Todofichajes, в подписании француза заинтересованы сразу несколько клубов. На туманном Альбионе Рабио хотят подписать «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл», а в Испании к нему интерес проявляет каталонская «Барселона».

В сезоне-2023/2024 чемпионата Италии Адриен провел 31 встречу. Полузащитник отметился пятью голами и тремя ассистами. За туринский клуб он играет с 2019 года.