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«Челси» договорился с новым главным тренером - названо имя

26 Мая 2024 • 07:36 Комментировать

Итальянский специалист Роберто де Дзерби может занять пост главного тренера лондонского «Челси». Об этом сообщает аккаунт CFCBlue в социальных сетях.

Как стало известно источнику, руководство «пенсионеров» сосредоточилось на подписании этого специалиста. Лондонский клуб предложил де Дзерби трехлетнее трудовое соглашение с опцией пролонгации на один сезон. Тренер принял предложение «синих». О сделке могут сообщить в ближайшие дни.

У руля «Челси» де Дзерби заменит аргентинца Маурисио Почеттино, которого недавно отправили в отставку. В минувшем сезоне итальянец занимал пост главного тренера «Брайтона».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Роберто де Дзерби
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