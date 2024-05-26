«Челси» договорился с новым главным тренером - названо имя

Итальянский специалист Роберто де Дзерби может занять пост главного тренера лондонского «Челси». Об этом сообщает аккаунт CFCBlue в социальных сетях.

Как стало известно источнику, руководство «пенсионеров» сосредоточилось на подписании этого специалиста. Лондонский клуб предложил де Дзерби трехлетнее трудовое соглашение с опцией пролонгации на один сезон. Тренер принял предложение «синих». О сделке могут сообщить в ближайшие дни.

У руля «Челси» де Дзерби заменит аргентинца Маурисио Почеттино, которого недавно отправили в отставку. В минувшем сезоне итальянец занимал пост главного тренера «Брайтона».