Звезда «Манчестер Сити» де Брёйне выбрал клуб, где продолжит карьеру

Звездный хавбек Кевин де Брёйне определился с клубом на следующий сезон. Бельгийский полузащитник принял решение остаться в «Манчестер Сити», об этом рапортует The Mirror.

Как стало известно источнику, плеймейкер хочет продлить трудовое соглашение с «горожанами». Действующий контракт между сторонами истекает летом 2025 года. Де Брёйне намерен продолжить выступления в «Манчестер Сити» и отказался от заманчивых предложений из чемпионата Саудовской Аравии.

В минувшем сезоне 32-летний полузащитник провел 26 поединков в составе английского клуба. Кевин отметился шестью забитыми мячами и 18 голевыми передачами.