Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Холанн завершил сезон с 44 результативными действиями в 45 матчах – лучший показатель среди игроков АПЛ

26 Мая 2024 • 03:14 Комментировать
Манчестер Сити
1:2
Манчестер Юнайтед

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн провёл очередной убедительный сезон.

Норвежец не помог «горожанам» избежать поражения в финале Кубка Англии от «Манчестер Юнайтед» (1:2), но его статистика и без того выглядит впечатляюще – 44 результативных действия в 45 матчах всех турниров (38 голов в шесть ассистов). По данным Squawka, это лучший показатель среди всех представителей Английской премьер-лиги.

Второе место осталось за полузащитником «Челси» Коулом Палмером – 42 балла по системе гол плюс пас в 48 играх. Третью строчку поделили Мохамед Салах («Ливерпуль», 44 матча) и Фил Фоден («Манчестер Сити», 53 матча) – по 38.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Манчестер Сити Мохамед Салах Фил Фоден Эрлинг Холанн Коул Палмер ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 26 Мая
03:14
Холанн завершил сезон с 44 результативными действиями в 45 матчах – лучший показатель среди игроков АПЛ
03:00
Рэтклифф: «Манчестер Юнайтед» явно не был фаворитом, но обыграл великую команду»
02:38
Уокер высказался в защиту Гвардиолы после проигранного финала Кубка Англии
01:31
Бруну Фернандеш: «Хочу остаться в «Манчестер Юнайтед» и выигрывать трофеи» 1
00:16
«Манчестер Сити» проведёт чемпионский парад, несмотря на поражение в финале Кубка Англии
25 Мая
23:51
Скоулз: «Майну в десять раз лучше, чем я в 19 лет»
23:43
Будущее тен Хага решится на следующей неделе
23:34
Гвардиола назвал защитника «Манчестер Юнайтед» одним из лучших в мире
22:59
Уокер – о Майну: «Какой талант!»
22:51
Эванс: «Надеюсь, тен Хаг останется в «Манчестер Юнайтед» 2
22:38
Руни угадал счёт финального матча Кубка Англии 2
22:12
Раскрыта шокирующая статистика Холанна в финалах 1
22:09
«Манчестер Юнайтед» обошёл «Ливерпуль» и стал рекордсменом Англии по выигранным внутренним кубкам
21:47
Гвардиола ответил на вопрос о будущем тен Хага
21:40
Тен Хаг дерзко ответил журналисту, спросившему его об увольнении 1
21:30
Тен Хаг: «Если я не нужен «Манчестер Юнайтед», пойду в другое место и буду выигрывать трофеи там» 3
20:20
Гвардиола назвал одного виновника поражения «Манчестер Сити» в финале 1
20:04
Гвардиола раскрыл, что сказал игрокам после поражения в финале Кубка Англии 4
20:01
Гвардиола прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии
19:53
Невероятная серия Родри в «Манчестер Сити» прервалась
19:26
«Манчестер Юнайтед» выиграл 13-й кубок Англии – больше только у одного клуба
18:56
Манчестер – красный! «МЮ» завоевал Кубок Англии в битве со звёздами «Сити», Холанн опять растворился 9
17:49
«Манчестер Юнайтед» ведёт 2:0 у «Манчестер Сити» после первого тайма финала Кубка Англии
17:23
Тен Хаг ответил на вопрос по поводу слухов об увольнении
17:09
Тен Хаг высказался перед стартом финала Кубка Англии
16:56
Майну: «Выйти на поле в финале Кубка Англии против «Манчестер Сити» — это мечта, ставшая явью»
16:41
Игрок «Манчестер Сити»: «Мой отец болеет за «Манчестер Юнайтед»
16:30
«Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 4
16:24
Каземиро исключили из заявки «Манчестер Юнайтед» - известна причина
16:17
«Закрытой игры здесь быть не может»: Канчельскис - о финале Кубка Англии
16:04
«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» объявили составы на финал
15:35
Варан и Мартинес выйдут в основе на финал Кубка Англии против «Манчестер Сити»
11:22
Тен Хаг: «Летом нам нужно подписать ещё одного нападающего» 1
10:55
Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» был лёгкой мишенью для экспертов в этом сезоне»
10:00
Уволит ли Гвадиола тен Хага: Какими будут составы на дерби Манчестера в финале Кубка Англии 3
09:51
Тен Хаг: «Люк Шоу – это лучший левый защитник в мире» 1
03:08
​Далот: «Нельзя считать «Манчестер Юнайтед» аутсайдером»
02:59
Тен Хаг: «Если бы не травмы, «Манчестер Юнайтед» попал бы в топ-4» 2
02:46
Гвардиола: «Нам везло в АПЛ, но невероятно не везло в Лиге чемпионов»
02:44
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:35
Тен Хаг рассказал, как «Манчестер Юнайтед» может обыграть «Манчестер Сити»
01:56
Тен Хаг: «Мы во всём превзошли «Манчестер Сити» в прошлогоднем финале»
01:42
Тен Хаг: «Три финала за два сезона – отличный результат»
00:50
«Мы всё обсудили»: Тен Хаг дал понять, что его будущее уже решено
24 Мая
23:40
Тен Хагу не сообщали о скором увольнении из «Манчестер Юнайтед»
19:18
Ставка и прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити Кубка Англии — 25 мая 2024
17:51
Гвардиола поддержал тен Хага
17:46
Онана: «Я здесь не для того, чтобы поддерживать тен Хага»
15:43
Ставка и прогноз на матч Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед Кубка Англии — 25 мая 2024
11:04
Ставка и прогноз на точный счёт матча Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед Кубка Англии — 25 мая 2024
10:12
Ставка и прогноз на матч Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед Кубка Англии — 25 мая 2024
23 Мая
18:39
Далот объяснил свой прогресс
22 Мая
22:31
Невилл назвал оптимальную связку центральных защитников «Манчестер Юнайтед» на финал Кубка Англии
02:19
​Онана: «Хотим победить в Кубке»
11 Мая
02:54
​Бекхэм верит в победу «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии - над «Манчестер Сити»
02 Мая
19:33
Хёйлунн – о финале Кубка Англии: «Хотим сделать что-то особенное»
24 Апреля
01:02
Тен Хаг высказался о шансах «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Три сборные, которые могут выиграть чемпионат Европы — 2024 Гасперини обратился к Хаби Алонсо после крупной победы в финале Лиги Европы Роналду может перейти в европейский клуб Кроос рассказал, где будет жить после ухода из футбола Экс-игрок «Барселоны»: «Хаби Алонсо - вон» «Реал» не может объявить о переходе Мбаппе - названа причина Новый тренер уже выбрал звёздного новичка для «Баварии» Мбаппе или Холанн: Кроос сделал выбор на решающий пенальти в финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» принял решение по Гвардиоле Роналду вновь будет играть в Европе, а Месси хотел украсть деньги УЕФА – в главных слухах недели
«Вильярреал» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:4 «Аталанта» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 «Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Справились и без Миранчука: «Аталанта» нанесла «Байеру» первое поражение в сезоне и выиграла Лигу Европы! «Реал» - «Бетис»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 «Арсенал» в концовке вырвал победу у «Эвертона», но чемпионом не стал Холанн уже превзошёл Месси на пике карьеры: Сможет ли норвежец затмить аргентинца Самое драматичное чемпионство «Зенита»! Бразильскими голами перебороли «Ростов» и стали первыми Чудо-гол Кудуса проблемой не стал: «Манчестер Сити» смял «Вест Хэм» и в 10-й раз стал чемпионом Англии Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал»
Спортивные новости
Швейцария в серии буллитов обыграла Канаду и вышла в финал чемпионата мира Крикунов назвал главную проблему московского «Динамо» «Я не путаю спорт с политикой – я же не американец»: Крикунов – о вылете сборной США Канарейкин: «Спартак» готов к прыжку Крикунов оценил возвращение Мичкова в СКА Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Мая
03:14 · Англия. Премьер-лига
Холанн завершил сезон с 44 результативными действиями в 45 матчах – лучший показатель среди игроков АПЛ
03:00 · Англия. Кубок Англии
Рэтклифф: «Манчестер Юнайтед» явно не был фаворитом, но обыграл великую команду»
02:38 · Англия. Кубок Англии
Уокер высказался в защиту Гвардиолы после проигранного финала Кубка Англии
01:31 · Англия. Кубок Англии
Бруну Фернандеш: «Хочу остаться в «Манчестер Юнайтед» и выигрывать трофеи» 1
00:16 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» проведёт чемпионский парад, несмотря на поражение в финале Кубка Англии
25 Мая
23:51 · Англия. Кубок Англии
Скоулз: «Майну в десять раз лучше, чем я в 19 лет»
23:43 · Англия. Кубок Англии
Будущее тен Хага решится на следующей неделе
23:34 · Англия. Кубок Англии
Гвардиола назвал защитника «Манчестер Юнайтед» одним из лучших в мире
22:59 · Англия. Кубок Англии
Уокер – о Майну: «Какой талант!»
22:51 · Англия. Премьер-лига
Эванс: «Надеюсь, тен Хаг останется в «Манчестер Юнайтед» 2
22:44 · Англия. Премьер-лига
Энцо Фернандес: «Надеюсь, «Челси» отпустит меня на Олимпиаду» 1
22:38 · Англия. Кубок Англии
Руни угадал счёт финального матча Кубка Англии 2
22:09 · Англия. Кубок Англии
«Манчестер Юнайтед» обошёл «Ливерпуль» и стал рекордсменом Англии по выигранным внутренним кубкам
21:40 · Англия. Кубок Англии
Тен Хаг дерзко ответил журналисту, спросившему его об увольнении 1
21:30 · Англия. Кубок Англии
Тен Хаг: «Если я не нужен «Манчестер Юнайтед», пойду в другое место и буду выигрывать трофеи там» 3
Все новости
Рекомендуем