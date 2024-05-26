Холанн завершил сезон с 44 результативными действиями в 45 матчах – лучший показатель среди игроков АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн провёл очередной убедительный сезон.

Норвежец не помог «горожанам» избежать поражения в финале Кубка Англии от «Манчестер Юнайтед» (1:2), но его статистика и без того выглядит впечатляюще – 44 результативных действия в 45 матчах всех турниров (38 голов в шесть ассистов). По данным Squawka, это лучший показатель среди всех представителей Английской премьер-лиги.

Второе место осталось за полузащитником «Челси» Коулом Палмером – 42 балла по системе гол плюс пас в 48 играх. Третью строчку поделили Мохамед Салах («Ливерпуль», 44 матча) и Фил Фоден («Манчестер Сити», 53 матча) – по 38.