«Манчестер Сити» проведёт чемпионский парад, несмотря на поражение в финале Кубка Англии

«Манчестер Сити» отметит свою победу в Премьер-лиге на следующий день после поражения в финале Кубка Англии.

В воскресенье состоится парад, в рамках которого игроки «Манчестер Сити» проедут по городу на автобусе с открытой крышей. Об этом сообщила пресс-служба «горожан». Публике будет представлен чемпионский титул Премьер-лиги – четвёртый кряду для команды Хосепа Гвардиолы.

Праздничное настроение соседей смог подпортить «Манчестер Юнайтед», обыгравший «Сити» в субботнем финале Кубка Англии (2:1).

«Манчестер Сити» стал победителем чемпионата Англии, набрав 91 очко и на два балла опередив лондонский «Арсенал».