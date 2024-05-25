Эванс: «Надеюсь, тен Хаг останется в «Манчестер Юнайтед»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Джонни Эванс похвалил Эрика тен Хага после победы в финале Кубка Англии.

«Красные дьяволы» взяли верх над «Манчестер Сити» в финальной встрече со счётом 2:1. Для тен Хага это уже второй трофей за два сезона работы в клубе, однако будущее специалиста по-прежнему остаётся неопределённым из-за неоднозначного выступления в чемпионате – лишь восьмое место.

«Думаю, за последний месяц тен Хаг продемонстрировал невероятную тактическую гибкость. При нём мы были в состоянии играть от обороны и контратаковать – думаю, это не тот стиль, который он хочет ставить в своей команде, но он способен и на это.

У меня хорошие взаимоотношения с тренером. Надеюсь, он останется», – сказал в интервью BeanymanSports Эванс.