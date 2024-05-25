Энцо Фернандес: «Надеюсь, «Челси» отпустит меня на Олимпиаду»

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес надеется выступить на предстоящих Олимпийских играх за сборную Аргентины.

23-летний аргентинец пропустил концовку клубного сезона из-за травмы, и его восстановление по-прежнему не завершено. Несмотря на это, хавбек хочет представить сборную своей страны на олимпийском турнире, который пройдёт с июля по август.

«Я хочу сыграть на Олимпиаде. Я поговорил с Хавьером Маскерано [тренером олимпийской сборной Аргентины] и сказал ему, что хотел бы поехать на турнир. Посмотрим, отпустит ли меня «Челси», – заявил в интервью ESPN Энцо Фернандес, ставший чемпионом мира в 2022 году.