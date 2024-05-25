Нагельсманн прокомментировал назначение Компани тренером «Баварии»

Рулевой сборной Германии Юлиан Нагельсманн поделился мнением о решении «Баварии» назначить Венсана Компани на пост главного тренера.

Мюнхенский клуб уже договорился с «Бёрнли» о сумме компенсации за бельгийского специалиста, согласие самого наставника было получено ещё раньше.

«Я не знаю Компани лично, но желаю ему больших успехов. Я слышал, что он отличный тренер, и он многому научился, работая с великими. Думаю, у него всё получится. «Бавария» переживает переходный период, и сейчас правильное время для прихода нового молодого тренера – он сможет многое изменить, когда клуб не смог выиграть титул», – сказал в интервью Das Erste Нагельсманн.