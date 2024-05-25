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«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» разыграют суперкубок Англии

25 Мая 2024 • 20:57 Комментировать

В субботу в Англии проходил финал национального кубка. «Манчестер Юнайтед» смог выиграть трофей, обыграв на «Уэмбли» соседей из «Манчестер Сити» со счётом 2:1. «Красные дьяволы» выиграли кубок, а вместе с ним и билет в Лигу Европы на следующий сезон.

Стоит отметить, что в Суперкубке Англии снова сойдутся команды из Манчестера – «Сити» и «Юнайтед». «Красные дьяволы» выиграли кубок, а «горожане» ранее стали чемпионами страны, причём титул АПЛ выиграли четвёртый год подряд.

Отметим, что матч за суперкубок Англии планируется на 10 августа. Время начала матча на «Уэмбли» будет назначено позднее.

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