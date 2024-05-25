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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хави после «Барселоны» может возглавить суперклуб АПЛ

25 Мая 2024 • 20:02 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг покинет свой пост, несмотря на победу в Кубке Англии. В финале турнира «красные дьяволы» неожиданно одолели «Манчестер Сити» со счетом 2:1.

Как информируют журналисты Todofichajes, владелец «МЮ» Джим Рэтклифф больше не рассчитывает на нидерландского специалиста. Руководитель решил уволить тен Хага.

На место главного тренера команды манкунианцы рассматривают испанского специалиста Хави Эрнандеса, которого накануне уволили из «Барселоны». Специалист хотел взять перерыв в карьере, но ради «Манчестер Юнайтед» может изменить свои планы.

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Евро-Футбол.Ру,
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