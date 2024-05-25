Определились все участники еврокубков от Англии

В субботу состоялся финальный матч Кубка Англии. «Манчестер Юнайтед» смог обыграть на «Уэмбли» «Манчестер Сити» со счётом 2:1 и выиграть трофей. «Красные дьяволы» завоевали не только кубок, но и путёвку в Лигу Европы. Через чемпионат решить эту задачу команда Эрика тен Хага не смогла – она финишировала лишь на восьмой позиции.

Как следствие, были определены все участники еврокубков от Англии. Список выглядит так:

Лига чемпионов: «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль», «Астон Вилла»;

Лига Европы: «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм».

Лига конференций: «Челси».

Результат кубкового финала наверняка огорчил «Ньюкасл», ведь седьмая строчка оказалась непроходной в еврокубки. Да и «Челси» мог расстроиться – команда отправилась в Лигу конференций, а не в Лигу Европы.