Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Определились все участники еврокубков от Англии

25 Мая 2024 • 19:05 Комментировать

В субботу состоялся финальный матч Кубка Англии. «Манчестер Юнайтед» смог обыграть на «Уэмбли» «Манчестер Сити» со счётом 2:1 и выиграть трофей. «Красные дьяволы» завоевали не только кубок, но и путёвку в Лигу Европы. Через чемпионат решить эту задачу команда Эрика тен Хага не смогла – она финишировала лишь на восьмой позиции.

Как следствие, были определены все участники еврокубков от Англии. Список выглядит так:

Лига чемпионов: «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль», «Астон Вилла»;

Лига Европы: «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм».

Лига конференций: «Челси».

Результат кубкового финала наверняка огорчил «Ньюкасл», ведь седьмая строчка оказалась непроходной в еврокубки. Да и «Челси» мог расстроиться – команда отправилась в Лигу конференций, а не в Лигу Европы.

👍 5
👎 1
💯 0
😍 1
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Астон Вилла ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Хаби Алонсо прокомментировал поражение «Байера» в финале Лиги Европы Три сборные, которые могут выиграть чемпионат Европы — 2024 Гасперини обратился к Хаби Алонсо после крупной победы в финале Лиги Европы Роналду может перейти в европейский клуб Кроос рассказал, где будет жить после ухода из футбола Экс-игрок «Барселоны»: «Хаби Алонсо - вон» «Реал» не может объявить о переходе Мбаппе - названа причина Новый тренер уже выбрал звёздного новичка для «Баварии» Винисиус рассказал о совете Роналдо, который повлиял на его игру Мбаппе или Холанн: Кроос сделал выбор на решающий пенальти в финале Лиги чемпионов
«Вильярреал» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:4 «Аталанта» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 «Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Справились и без Миранчука: «Аталанта» нанесла «Байеру» первое поражение в сезоне и выиграла Лигу Европы! «Арсенал» в концовке вырвал победу у «Эвертона», но чемпионом не стал Холанн уже превзошёл Месси на пике карьеры: Сможет ли норвежец затмить аргентинца Чудо-гол Кудуса проблемой не стал: «Манчестер Сити» смял «Вест Хэм» и в 10-й раз стал чемпионом Англии Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал» Самое драматичное чемпионство «Зенита»! Бразильскими голами перебороли «Ростов» и стали первыми «Реал» не может объявить о переходе Мбаппе - названа причина
Спортивные новости
Крикунов назвал главную проблему московского «Динамо» «Я не путаю спорт с политикой – я же не американец»: Крикунов – о вылете сборной США Канарейкин: «Спартак» готов к прыжку Крикунов оценил возвращение Мичкова в СКА Канарейкин: Федоров был изнеможден не хоккеем, а внутренними конфликтами клуба Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Мая
19:05 · Англия. Премьер-лига
Определились все участники еврокубков от Англии
18:27 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг оценил назначение Слота в «Ливерпуль»
17:40 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» реконструирует базу
17:32 · Англия. Премьер-лига
Назван вероятный новый клуб Коутиньо
16:56 · Англия. Кубок Англии
Майну: «Выйти на поле в финале Кубка Англии против «Манчестер Сити» — это мечта, ставшая явью»
16:30 · Англия. Кубок Англии
«Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 4
16:17 · Англия. Кубок Англии
«Закрытой игры здесь быть не может»: Канчельскис - о финале Кубка Англии
15:53 · Англия. Премьер-лига
«Плимут» объявил о назначении Руни официально
15:35 · Англия. Премьер-лига
Варан и Мартинес выйдут в основе на финал Кубка Англии против «Манчестер Сити»
13:57 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, когда Салах и де Брёйне могут поехать в Саудовскую Аравию
13:57 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» договорилась с «Бёрнли» по компенсации Компани, цена вопроса – 10-12 миллионов евро 1
13:49 · Англия. Премьер-лига
Деку мечтает о трансфере нападающего «Ливерпуля» в «Барселону» 1
13:40 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» всерьёз взялся за трансфер молодого защитника из Лиги 1
13:35 · Англия. Премьер-лига
Доку назвал своего самого сложного соперника в карьере
12:43 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Компани в будущем станет тренером «Манчестер Сити», запомните мои слова»
Все новости
Рекомендуем