Тен Хаг оценил назначение Слота в «Ливерпуль»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о том, что Арне Слот станет главным тренером «Ливерпуля».

«Арне Слот подходит «Ливерпулю» благодаря своей философии. Юрген Клопп и Пепейн Лейндерс создали прочную основу», — цитирует специалиста издание Mirror.

По мнению тен Хага, Слот будет находиться в благоприятной обстановке, так как в мерсисайдском клубе выстроенная структура.

Стоит напомнить, что Слот перебирается в английскую команду из «Фейеноорда», который Арне смог привести к победе в первенстве Нидерландов и Кубке страны.