«Манчестер Юнайтед» реконструирует базу

«Манчестер Юнайтед» готовится к началу реконструкции тренировочной базы. Как стало известно журналистам the Telegraph, сотрудников клуба призвали освободить рабочие места в преддверии летнего ремонта.

О том, что тренировочная база «Манчестер Юнайтед» устарела, в футбольных кругах говорят уже давно. Как тут не вспомнить критику объекта от звёздного нападающего Криштиану Роналду.

Источник отмечает, что во время реконструкции футболисты смогут использовать поля. При этом часть сотрудников базы будут на временной основе работать на «Олд Траффорд». Разумеется, речь идёт не о тех, кто обслуживает объект.