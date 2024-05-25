Назван вероятный новый клуб Коутиньо

Атакующий полузащитник Филиппе Коутиньо расторг контракт с клубом «Аль-Духаиль» из Катара. Как сообщает в социальных сетях журналист Сесар Луис Мерло, прогресса в переговорах по возвращению Коутиньо добился «Васко да Гама».

В настоящий момент «Васко да Гама» ведёт переговоры с «Астон Виллой». Именно английскому клубу принадлежит контракт Коутиньо – за «Аль-Духаиль» бразилец выступал временно - на правах аренды.

Отметим, что Филиппе Коутиньо ранее уже выступал за «Васко да Гама». Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 31-летнего игрока в 7,5 миллиона евро.