Бывший форвард сборной Англии, «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Уэйн Руни принял новый вызов в пока что неудачной тренерской карьере. Он возглавил «Плимут», представляющий второй по силе дивизион английской футбольной иерархии – Чемпионшип.

Последним клубом в карьере 38-летнего специалиста был «Бирмингем». Коллектив из крупного британского города не достиг при Уэйне успеха, уволил тренера по ходу сезона, а после спустя несколько месяцев с треском вылетел в третий дивизион.

«Плимут», что забавно, обошёл в борьбе за выживание «Бирмингем» на одну позицию и занял 21-е место, а не опасное 22-е.