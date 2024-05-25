Варан и Мартинес выйдут в основе на финал Кубка Англии против «Манчестер Сити»

Стало известно, как будет выглядеть центр обороны «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии против «Манчестер Сити». По информации от журналиста Алекса Крука, в связке центральных защитников выйдут Лисандро Мартинес и Рафаэль Варан, для которого матч будет последним в футболке манкунианцев.

Напомним, Варан и Мартинес были основными центральными защитниками «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне, где команда взяла Кубок лиги, финишировала на третьем месте в Премьер-лиге и дошла до финала Кубка Англии.

Отметим, что Мартинес большую часть сезона пропустил из-за различных травм. Варан летом покинет «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента.