Стало известно, когда Салах и де Брёйне могут поехать в Саудовскую Аравию

Саудовские клубы используют свои широкие финансовые возможности для подписания звёзд из Европы. Как сообщает издание The Telegraph, на радаре саудовцев находятся такие известные футболисты, как полузащитник Кевин де Брёйне и нападающий Мохамед Салах.

По данным источника, представители Саудовской Аравии могут начать переговоры с де Брёйне и Салахом в январе 2025 года. Идея заключается в том, чтобы подписать бельгийца и египтянина свободными агентами. Действующие контракты де Брёйне и Салаха с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» соответственно рассчитаны до конца сезона 2024/2025.

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