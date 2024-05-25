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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Бавария» договорилась с «Бёрнли» по компенсации Компани, цена вопроса – 10-12 миллионов евро

25 Мая 2024 • 13:57 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» достигла соглашения с «Бёрнли» по выкупу центрального защитника Венсана Компани. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, «красная машина» согласилась заплатить за бельгийского специалиста компенсацию в районе 10-12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Бёрнли» не ожидал ухода Компани. Руководство якобы ощутило предательство со стороны бельгийца и не стало делать «Баварии» никакой скидки.

Венсан в прошлом сезоне вывел «Бёрнли» в Английскую премьер-лигу, но затем не смог удержать команду в элитном дивизионе. «Бордовые» вылетели обратно в чемпионшип, заняв предпоследнее место в АПЛ.

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