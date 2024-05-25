Деку мечтает о трансфере нападающего «Ливерпуля» в «Барселону»

Спортивный директор каталонской «Барселоны» Деку мечтает о том, чтобы приобрести в команду нападающего «Ливерпуля». Речь идёт о Луисе Диасе, который выступает за мерсисайдцев с января 2022 года, когда перешёл из «Порту».

Как сообщает Diario AS, 27-летний вингер является одной из целей «Барселоны», но «Ливерпуль» вряд ли согласится отпустить столь важного футболиста.

Отметим, что Диас в минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги отметился восемью голами и пятью результативными передачами. «Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость колумбийского футболиста в 75 миллионов евро.

К сегодняшнему дню Диас успел выиграть в составе «Ливерпуля» Кубок Англии и два Кубка лиги.